Le "Raising a Family Index" a été dévoilé par Asher & Lyric le 24 juillet. Basé sur six catégories différentes - sécurité, bonheur, coût de la vie, santé, éducation et du temps consacré à la vie de famille -, il établit un classement de 35 pays (sur les 37) membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du meilleur pays pour élever ses enfants en 2020, au "moins bon".

Si c'est l'Islande qui est arrivée en tête de la liste, la Belgique ne réalise pas une mauvaise performance. Notre pays se trouve en neuvième position, avec une note finale de B+, comme l'Autriche, la République Tchèque et les Pays-Bas, contre A+ pour l'Islande. Dans l'ordre, le top 10 se compose donc des pays suivants: Islande, Norvège, Suède, Finlande, Luxembourg, Danemark, Allemagne, Autriche, Belgique et République Tchèque. Au bas de l'échelle se situent par contre la Bulgarie, la Turquie, le Chili, les États-Unis et à la 35e place, le Mexique. Le classement complet est à retrouver sur le site d'Asher & Lyric.

L'éducation belge bien notée

Pour la Belgique, le critère le mieux noté est l'éducation, où notre royaume a reçu un A-, une cote que seuls la Finlande et le Danemark égalent dans le reste du top 10. Pour juger l'éducation de notre pays (et des 34 autres), l'étude s'est intéressée à cinq caractéristiques: le taux d'inscription à l'école des étudiants entre 15 et 19 ans, le même taux pour les étudiants entre 20 et 24 ans et les performances en lecture, mathématiques et sciences d'un élève de 15 ans établies par le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa). Sur le classement ne concernant que l'éducation, le Belgique se retrouve au pied du top 5, devancée seulement de quelques points par la Finlande, qui se classe, elle, derrière la Corée du Sud (4e), l'Australie (3e), les Pays-Bas (2e) et la Slovénie (1e).