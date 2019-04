Le moustique tigre a peut-être un nom amusant au premier abord mais reste un insecte qui ne l’est pas du tout. Non seulement il est particulièrement agressif et provoque de douloureuses piqûres, mais plus inquiétant encore : il est le principal vecteur de transmission de certaines maladies tropicales, comme la dengue et le chikungunya et plus récemment Zika. De plus, il est essentiellement urbain : il prolifère dans les lieux habités par l'homme.

Et chez nos voisins français, le moustique n'en finit plus de se répandre. En effet, il est désormais installé dans 51 départements français. Selon les experts, le réchauffement climatique et la multiplication des échanges internationaux favorise l'expansion du territoire de cet insecte et des virus qu'il véhicule.

Toutefois, la seule présence du moustique n'entraîne pas nécessairement l'apparition des maladies dont il est vecteur. La transmission se fait lorsqu'un moustique tigre "sain" pique une personne contaminée lors d'un séjour hors de France métropolitaine. L'insecte devient alors porteur du virus et peut le transmettre à une personne saine n'ayant pas séjourné hors du territoire.

"Des larves observées sur des aires de repos proches de la France"

Et chez nous, le moustique-tigre est ponctuellement observé. Entre mai et septembre 2018, les scientifiques de l’Institut de médecine tropicale (IMT) ont repéré des moustiques-tigres sur cinq sites dans quatre provinces : en Flandre orientale, dans le Hainaut, en province de Namur et au Luxembourg.

Il faut noter que les scientifiques de l’IMT surveillent une vingtaine de sites à risque répartis sur tout le territoire, où il y a de fortes chances que des espèces exotiques puissent entrer.

"On est actuellement impliqué dans un projet de monitoring de moustiques-tigre sur le territoire belge. Et pour l'instant, on a observé des larves sur des aires de repos proches de la frontière française, mais on ne peut pas pas encore parler d'une population qui serait véritablement installée en Belgique", rapporte Wim Van Bortel, chercheur pour l’Unité des maladies tropicales à l’Institut de médecine tropicale à Anvers.

Une surveillance indispensable

Toutefois, la présence de ces moustiques ne doit pas (encore) nous faire craindre l'arrivée d'une épidémie dans l'immédiat. Mais les scientifiques se montrent vigilants, car des maladies arrivent souvent avec ces moustiques. "Ces larves ont été observées près de parkings, d'aire de repos proches des autouroutes (notamment l'autoroute du soleil), on en déduit clairement que c'est une introduction qui vient de la France étant donné que les moustiques suivent l'homme et que nos pays sont très proches. Mais pour le moment, il n'y a encore aucune preuve indiquant que le moustique-tigre est installé en Belgique, nous allons suivre tout ça de très près", explique cet expert en anthropologie médicale.

Wim Van Bortel rappelle également que ces insectes sont potentiellement porteurs de maladies et doivent donc être surveillés de près.

En 2018, les moustiques tigres avaient été observés à cinq endroits du pays. Et d'après les études menées, ils progressent de 100 kilomètres par an.