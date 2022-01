Selon une étude menée par Ipsos et relayée par Het Laatste Nieuws , 39 % des Belges pensent que toutes les mesures contre le coronavirus devraient tomber à partir du 1er février.

Les Belges sont donc divisés sur la question. L'échantillon d'Ipsos, composé de 1 523 personnes âgées de 18 ans et plus, montre notamment de grandes différences régionales. Selon cette étude, 33% des néerlandophones veulent mettre fin aux mesures contre le virus, contre 48% des francophones.

On remarque également une différences d'âge chez les répondants. Ce sont surtout les jeunes de moins de 45 ans qui veulent suivre l'exemple du Danemark. Pas moins de 49% se disent pour la levée des mesures restrictives. Les plus âgés se montrent plus prudents.