L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi une alerte jaune quant au risque de conditions glissantes sur les routes sur l'ensemble du pays.

Celle-ci entrera en vigueur à 18h00 et sera levée jeudi à 11h00. "Mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures deviendront négatives et nous prévoyons le développement de brouillard givrant", avertit l'IRM. "Il faudra aussi se méfier de la formation de plaques de givre ou de glace."