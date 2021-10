Depuis le début de l’année, les scieries belges ont du mal à s’approvisionner en bois. "Le phénomène n’est pas nouveau, mais cette année-ci, c’est du jamais-vu, constate François De Meersman, secrétaire général de la confédération belge du bois. Et depuis quelques semaines, les scieurs belges n’ont plus leur mot à dire : ils sont largement dépassés par le marché à l’exportation." Il est ici question de "feuillus", surtout le chêne pour les meubles, les parquets et les menuiseries intérieures, à ne pas confondre avec les "résineux" (sapins) qui servent à la construction.