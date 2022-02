On pourra faire des choses que l’on n’a plus faites depuis longtemps", s’est réjoui Frank Vandenbroucke (Vooruit) vendredi après la conférence de presse post-Codeco. Le ministre de la Santé, connu pour être le plus rigide sur les mesures sanitaires, était satisfait des assouplissements sur lesquels le Comité de concertation avait fini par s’accorder.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, les ministres ont décidé que le baromètre corona passera en code orange dès le 18 février. Ce choix se base sur l’observation que le pic de contamination de la vague Omicron a été atteint et que le nombre de nouvelles infections a diminué au cours des deux dernières semaines. Parallèlement, le taux de reproduction des infections et des hospitalisations est inférieur à 1, ce qui confirme le ralentissement de la circulation du virus.

Ce n’est pas pour autant que l’épidémie est derrière nous, ont tenu à préciser les différents ministres en conférence de presse. Elio Di Rupo, le ministre-Président wallon a ainsi évoqué des décisions "qui permettent d’avoir de plus grands degrés de liberté", mais qui dans le même temps montrent que le gouvernement fait "vraiment confiance aux citoyens". Le socialiste a insisté sur cette notion de confiance : il s’agit de trouver un équilibre entre un début de retour à la normale et la poursuite du respect des mesures sanitaires. "Ce serait une erreur de penser que nous sommes parvenus à éradiquer ce virus", a appuyé Alexander De Croo. Ainsi, "même si nous faisons un pas en avant énorme", le Premier ministre demande de ne pas faire "la même erreur" que précédemment. "Il serait dommage de croire que la maladie se limite désormais à une grippe saisonnière, mais nous avons compris comment lutter contre le virus et comment s’immuniser. Il est clair que le printemps sera plus joyeux, mais n’oublions pas que beaucoup de choses restent tributaires de notre comportement."

Concrètement, voici les changements qui entrent en application vendredi prochain. Le télétravail ne sera plus obligatoire, même s’il restera recommandé. Dans l’Horeca, l’heure de fermeture imposée disparaît, ainsi que la limitation du nombre de personnes par table et l’obligation de consommer assis. Seul le personnel devra encore porter un masque.

La mesure très attendue qui marque le retour de la fête est la réouverture autorisée du monde de la nuit. Après 700 jours de fermeture, ce retour au travail est accueilli avec soulagement par les professionnels du secteur, même s’il subsiste une pointe de déception. Le CST restera obligatoire pour accéder aux événements intérieurs comptabilisant plus de 50 personnes. La capacité intérieure sera limitée à "70 % pour les activités dynamiques à l’intérieur", soit tout ce qui implique les concerts et le clubbing. "Permettre une capacité de 70 % ou 80 % n’est guère à l’équilibre. Nos entreprises événementielles ont besoin de capacités plus élevées dans les salles afin de pouvoir travailler de manière rentable", regrette par exemple Event Confederation.

La mesure sur laquelle les ministres auront pris le plus de temps à s’entendre est le masque à l’école. Finalement, à partir du 19 février, le port du masque ne sera obligatoire qu’à partir de 12 ans.

Il n’y aura plus de restrictions en ce qui concerne le shopping. L’heure de fermeture imposée aux magasins de nuit est supprimée. Ceux qui respectaient encore la règle du shopping à deux seront contents d’apprendre qu’ils pourront à nouveau faire leurs courses en famille.

Pour les voyageurs entrant sur le territoire, le code couleur du pays d’origine ne sera plus pris en considération. Il faudra désormais disposer d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement en cours de validité.