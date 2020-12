Cela équivaut à une surmortalité de 13.657 personnes, un nombre proche des statistiques de décès dus au coronavirus sur le même période.

"Jusqu'au 22 novembre, 15.522 personnes ont succombé au Covid-19", précise le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt). "Les personnes qui décèdent des suites d'une contamination par le coronavirus ne seraient pas mortes tout de suite, en temps normal."

Sur les 13.657 décès qui constituent cette surmortalité, 6.719 concernaient des hommes et 6.938 des femmes. Si l'on distribue cette surmortalité par région, on observe que 6.088 personnes résidaient en Flandre, 5.896 en Wallonie et 1.614 à Bruxelles. La Flandre étant la région la plus peuplée, il y a donc eu comparativement plus de décès au sud du pays au cours des 11 premiers mois de l'année.