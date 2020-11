Le 27 octobre dernier, la Belgique était le pays européen qui détenait le plus haut taux de contaminations au coronavirus par rapport à sa population selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Après plusieurs comités de concertation, et de nombreuses décisions strictes de notre gouvernement, notre pays semble avoir redressé la barre.

Selon les chiffres publiés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Belgique figure désormais parmi le top dix des pays européens qui contrôlent le mieux le coronavirus. Avec 335,5 nouveaux cas confirmés pour 100.000 habitants au cours des quatorze derniers jours, notre pays se classe à la dixième place d'un classement comprenant 31 pays européens. L'Islande est en tête du classement avec 51,8 nouveaux cas. La France se classe derrière la Belgique avec 353.2 nouveaux cas confirmés pour 100.000 habitants au cours des quatorze derniers jours. Le pays en dernière position de ce classement est le Luxembourg avec 1.218,1 nouveaux cas pour 100.000 habitants.