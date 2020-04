Si notre pays figure en tête d’études internationales en termes de nombre de morts par habitants, il n’est pas pour autant le plus gravement touché par l’épidémie. Explications.

Les statistiques comparatives du nombre de morts dus au coronavirus agitent la Toile et inquiètent la population belge. Selon une étude de la John Hopkins University (données arrêtées au 16 avril), la Belgique serait proportionnellement le pays au monde comptant le plus de décès dus au coronavirus avec 42,52 décès pour 100 000 habitants, devant l’Espagne (41,34), l’Italie (36,69) et la France (26,76), et seulement 4,89 en Allemagne et 0,24 % en Chine. Des chiffres à prendre avec prudence. " Non, la Belgique n’est pas le pays qui compte le plus de morts dus au coronavirus !", tranche Steven Van Gucht, président du Comité scientifique de Sciensano (voir encadré). Pour l’Institut belge de santé, c omparer les chiffres entre pays n’a pas de sens, les nations n’utilisant pas les mêmes systèmes de comptage .

Marc Wathelet, virologue, par ailleurs très critique sur l’action de Sciensano, le rejoint sur ce point. " Il est trop tôt pour faire des comparaisons. Il y a trois types de cas qu’il faut comptabiliser. Primo, les personnes en bonne santé qui attrapent le coronavirus et décèdent. Secundo, les personnes qui présentent des comorbidités (problèmes cardiaques, diabète, etc.) et dont la mort est précipitée par le virus. Enfin, il y a les personnes qui meurent indirectement à cause du coronavirus. Par exemple, quelqu’un qui souffre d’un cancer, doit se faire opérer, mais dont la prise en charge a été compliquée à cause de la situation actuelle", tempère-t-il. " Ce qui compte, c’est le surcroît de mortalité par rapport à ce qui est attendu. C’est ça qu’il faudra comparer entre pays. Actuellement, c’est loin d’être le cas."

Exemple : en Chine, Wuhan a révisé ce vendredi à la hausse, de 50 %, le nombre de morts du Covid-19. Une hausse que les autorités attribuent à une meilleure remontée d’informations des hôpitaux. Notre pays comptabilise pour sa part les décès confirmés mais aussi suspects dans les maisons de repos. Depuis ce vendredi, la moitié des décès liés au coronavirus sont issus de ces établissements (50 %). Or, selon Sciensano, la grande majorité des autres pays ne communiquent que les décès survenus un milieu hospitalier.

Reste que ces comparaisons qui fleurissent dans le monde entier abîment l’image de notre pays. " Il semble que certains rapports soient surévalués ", a assuré Sophie Wilmès ce mercredi à l’issue du Conseil national de sécurité. La Première ministre n’a guère envie de voir adosser à notre pays le sinistre titre de champion du monde des morts du coronavirus…

Maggie De Block, ministre de la Santé, a de son côté demandé que le système de comptage soit revu. " On a vu que d’autres pays publiaient des chiffres moins complets que les nôtres. Cela donne l’impression que la Belgique se porte mal, mais nous voulons assurer à nos citoyens que ce n’est absolument pas le cas", assure la porte-parole de Maggie De Block . "C’est pourquoi nous avons adapté nos rapports. On va continuer à travailler de manière tout aussi approfondie, notamment en gardant la trace des cas suspects, afin d’avoir un tableau aussi complet que possible et de pouvoir ainsi intervenir et ajuster très rapidement. Mais, en matière de communication, nos scientifiques utiliseront également les chiffres que les autres pays européens utilisent. "

Selon un fact checking du Soir, basé sur une comparaison entre le nombre de décès attendus et constatés du 9 mars au 5 avril, le nombre de morts belges du coronavirus n’est pourtant pas surévalué. En revanche, certains voisins sous-estiment largement leurs pertes humaines. " En faisant le même exercice avec les chiffres néerlandais, on observe une surmortalité près de deux fois supérieure au chiffre officiel de décès Covid-19 avancé par les Pays-Bas", relève le quotidien .

Ce système de comptage variable ne suffit toutefois pas à expliquer les différences observées avec un pays comme l’Allemagne, qui enregistre dix fois moins de décès que la Belgique par 100 000 habitants. " Les Allemands ont eu la meilleure approche : tester massivement, tracer les gens, mettre en quarantaine les malades. Ce pays va s’en tirer bien mieux que les autres" , conclut Marc Wathelet .