Seulement 700 personnes ont été vaccinées dans les maisons de repos la semaine dernière. À titre de comparaison, les USA ont déjà vacciné 4,23 millions, pour près d’1 million au Royaume-Uni. "Il faut absolument accélérer. Quand j’entends Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, qui dit qu’on vaccine plus vite qu’en Allemagne, c’est à hurler de rire (NdlR : "Si on ramène le nombre de vaccinés à l’échelle de la Wallonie, on va deux fois plus vite qu’en Allemagne !", a-t-elle déclaré au Soir). On en est à 700 personnes, ils en sont à plus de 180 000. C’est 36 fois plus que nous, même en proportion de la population !", tonne Catherine Fonck, cheffe de groupe CDH à la Chambre et médecin de formation.