La lumière orangée caractéristique de la Belgique est due notamment aux lampes à sodium utilisées jusqu'il y a peu pour éclairer nos autoroutes. Toutefois, face aux nombreuses critiques, un chantier titanesque a été entrepris il y a deux ans pour remplacer ces ampoules par des LED, bien moins énergivores. Ce changement devrait permettre de réduire la consommation d'énergie de 76%.

Depuis la station spatiale internationale (ISS), à bord de laquelle il se trouve depuis le mois d'avril, Thomas Pesquet documente son expédition via de nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux. Contenus pédagogiques, vues à couper le souffle, petites notes d'humour: l'astronaute français redouble d'inventivité pour informer sa très large communauté (plus de 2,4 millions d'abonnés sur Instagram !).Ce mercredi, une photo a particulièrement retenu l'attention de ses fans belges: une photo de l'Europe occidentale de nuit, sur laquelle on aperçoit énormément de lumière au niveau de la Belgique. "J'avais déjà constaté durant Proxima (sa précédente mission spatiale, ndlr) que les autoroutes belges sont éclairées la nuit et ça se voit très distinctement ici", explique le spationaute. "On dirait que les ampoules utilisées sont différentes, la Belgique est vraiment plus orangée que le reste!", détaille-t-il encore.