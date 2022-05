CaMo 2 fait suite au premier volet entré en vigueur en 2019 visant une interopérabilité maximale et sur le long terme entre les deux armées de terre. Le partenariat CaMo dans son ensemble est mené sous l'égide de la Composante Terre belge, de l'armée de Terre française, de la Direction générale des ressources matérielles belge et de la Direction générale de l'armement française. En complément du volet opérationnel incluant des entraînements communs et la formation intégrée, cet accord comprend l'acquisition par la Belgique de neuf systèmes infovalorisés CAESAR NG (CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie de Nouvelle Génération) dont la livraison est prévue en 2027. Le contrat d'acquisition sera notifié dans les prochaines semaines par la Direction générale de l'armement au nom et pour le compte de la Belgique. Ces systèmes CAESAR NG infovalorisés permettent de compléter la chaîne d'artillerie belge dont les premiers constituants ont été commandés lors de la 1re capacité CaMo.