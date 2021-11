Le Shecurity Index, une initiative d'un eurodéputé allemand, examine depuis deux ans la parité dans la diplomatie et les services de sécurité. Selon ses résultats, seul un quart des ambassadeurs dans le monde sont des femmes.

La Belgique est bien en deçà de ce chiffre avec 11% d'ambassadrices en 2020, derrière le Kirghizistan (13%) et le Chili (14%). Aucun pays n'atteint la parité mais la Finlande s'en rapproche le plus avec 47,6% de femmes parmi les ambassadeurs, suivie de l'Autriche (45,2%) et de la Lettonie (39,5%). Seuls 36 des 104 pays contactés ont cependant fourni des données sur leur corps diplomatique en 2020.

Le SPF Affaires étrangères a élaboré un plan d'action pour atteindre la parité hommes-femmes mais cela devrait prendre du temps.