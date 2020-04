La Belgique se classe à la 19e position de ce classement.

Le Deep Knowledge Group de Londres a établi un classement des pays les plus sûrs face à la crise sanitaire causée par le coronavirus. Il s'agit d'un consortium d’organisations commerciales à but non lucratif, actives dans le domaine des technologies. La Belgique se classe à la 19e position de ce classement mondial et à la huitième position européenne.

Ce classement se base sur 72 paramètres qui ont été pris en compte comme des informations relatives à la période de confinement, comme le respect des règles imposées. Les mesures de soutien économique, l’état des soins de santé, la disponibilité des tests de dépistage et l’équipement médical font également partie des critères.

Dans ce classement, seul l'Israël fait mieux que l'Allemagne dans la gestion de la crise. Cette position peut s'expliquer grâce à l'état de crise constant et à l'expérience que ce pays a en matière de fermeture des frontières en cas d'état d'urgence. Pour notre voisin allemand, le DKG salue "l'efficacité de sa cellule de crise et la mobilisation rapide d'aides."

© DKG



L'Italie et l'Espagne font figure de mauvais élèves tout en bas du classement. Depuis le début de la crise, ils sont fortement critiques à cause de leur mauvaise gestion dans les hôpitaux. A noter que les Etats-Unis se placent à la 70e position.

© DKG



Le DKG précise que "les données collectées profitent au monde de l'économie et de la finance. Grâce à un tel classement, les entreprises peuvent mieux s'orienter en période de crise et savoir quelles sont les régions les plus sûres pour investir à court ou à long terme."