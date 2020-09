Notre pays en compte 97.936, selon les données de Sciensano, ce qui en fait le 7e à avoir diagnostiqué le plus d'infections au coronavirus. La Belgique vient après l'Espagne (625.651 cas), la France (415.481), le Royaume-Uni (381.614), l'Italie (293.025), l'Allemagne (267.773) et la Roumanie (108.690).

La Belgique est aussi le 7e pays européen qui compte le plus de nouvelles infections par 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines, avec 93 cas. Elle apparaît en orange foncé sur la carte européenne des contaminations ; l'incidence dans notre pays se situant en effet au-dessus de 60 nouvelles infections par 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours, mais en dessous de 119,9.

L'Espagne est de loin le pays qui a enregistré le plus de contaminations par rapport à sa population, avec 292 cas par 100.000 habitants en 14 jours. Suivent la France (172 cas), la Tchéquie (166 cas), le Luxembourg (130 cas), Malte (127 cas) et la Hongrie (94 cas). Les Pays-Bas (90 cas) viennent après la Belgique, puis la Roumanie (90 cas) et l'Autriche (89 cas).

C'est la Roumanie qui déplore le plus grand nombre de décès par 100.000 habitants en 14 jours, avec un chiffre de 2,8. L'Espagne suit avec 2,5. La Belgique a pour sa part enregistré 0,3 décès par 100.000 habitants en deux semaines.

Au total, le nombre de décès au sein de l'Union européenne et du Royaume-Uni s'élève à 185.533, dont 9.936 sur notre territoire.