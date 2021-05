La Commission européenne l'annonçait hier : la Belgique figure parmi les pays qui participeront à l'essai du futur certificat Covid européen. La nouvelle, confirmée à l'agence de presse Belga par un porte-parole de l'exécutif européen, n'est pourtant pas exacte.

Si la Belgique a bel et bien marqué son intérêt, sa participation n’a pas encore été confirmée, rappelle ce mercredi matin le cabinet d'Alexander De Croo. " Le commissaire Thierry Breton s’est un peu avancé ", a commenté son porte-parole François Bailly à nos confrères de Sudinfo. "Il y a un intérêt de la Belgique à y participer mais on attend encore les détails pour voir le cadre et les conditions dans lesquelles cela va s’organiser. Il est donc trop tôt pour dire formellement qu’on va y participer", affirme-t-il.

Pour rappel, ce certificat sera délivré par les États membres. Il attestera soit de la vaccination de son porteur, soit d'un test PCR négatif, soit d'une rémission récente assurant la présence d'anticorps et ce, via une application, un document de type pdf sur smartphone ou sur papier.

La Belgique presque prête

Le sujet avait déjà été abordé par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Selon son cabinet, la Belgique pourrait être prête à la mi-juin pour rejoindre la plateforme mise en place par la Commission.

Frank Robben, administrateur général de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ne voyait pour sa part "pas vraiment de problèmes techniques" pour rejoindre le système. Les vaccinations sont enregistrées dans Vaccinnet tandis que les résultats de tests PCR aboutissent dans une banque de données gérée par Sciensano.

Ce certificat Covid européen intervient alors que la création d'un "coronapass" belge divise les experts et politiques belges. Si pour certains, "un coronapass belge n’a pas de sens", d'autres la défende. Pour Yves Coppieters, qui dénonce une incompréhension globale du sujet, il s'agit d'une solution de transition.