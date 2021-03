Il y a dix ans jour pour jour, le littoral japonais était frappé par un tsunami de 30 mètres de hauteur, faisant 18 457 victimes. À l’occasion de ce triste anniversaire, La DH s’est demandée si une telle catastrophe pouvait se produire sur les côtes belges. Les tsunamis sont des évènements qui restent extrêmement rares, mais "il n’est pas improbable que la mer du Nord soit un jour touchée par ce phénomène", rappelle Michel Van Camp, chef de service en sismologie à l’Observatoire royal de Belgique (ORB). Mais "les risques de tsunami restent très faibles en Belgique, tempère-t-il. En revanche, les risques de raz-de-marée sont beaucoup plus importants chez nous. "

Quelle est donc la différence entre tsunami et raz-de-marée ? Un tsunami est déclenché par un glissement de terrain sous-marin qui génère des colonnes d’eau et qui provoque une déferlante qui vient s’écraser sur le littoral.