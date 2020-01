Six entreprises flamandes seront aussi présentes.

L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) sera à nouveau présente lors du Consumer Electronics Show (CES), la grand-messe mondiale de l’électronique et des nouvelles technologies qui s’ouvre mardi à Las Vegas (7-10 janvier). Elle sera la seule agence au commerce belge représentée, emmenant une quinzaine d’entreprises et start-up sous son aile.

L’Awex a pris le parti de payer chèrement un stand depuis janvier 2018, en déboursant environ 175 000 euros. Pascale Delcomminette, administratrice déléguée, et Pierre-Yves Jeholet (MR) ne feront pas le déplacement cette année. À la place seront présentes neuf PME, où le taux de renouvellement n’est pas très élevé, et sept start-up. Au programme de chacune d’elles, une présence en vue sur deux stands de l’Awex en deux sites différents du CES, qui accueille 4 500 exposants. Mais aussi et surtout du réseautage afin de se faire connaître des nombreuses entreprises du secteur technologique.

À cette fin, l’Agence wallonne organise traditionnellement une réception sur place, qui aura lieu jeudi soir, en compagnie d’une importante délégation québécoise. Les entreprises wallonnes participeront aussi au Village francophone, un événement privé français organisé en marge du CES pour vanter les atouts de la francophonie numérique. Des rendez-vous sont également prévus avec des entreprises chinoises dans une idée de continuité avec la récente mission économique princière belge en Chine et une autre mission consacrée à l’intelligence artificielle menée sur place par l’Awex.

Six entreprises flamandes ont en outre fait le déplacement jusqu’à Vegas de manière individuelle. À charge pour chacune de ces 22 sociétés de faire rayonner leur savoir-faire belge mondialement et bien après ce salon.