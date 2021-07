Ces dernières heures, on a encore vu des trombes d’eau s’abattre sur la Belgique. Des pluies qui n’ont fait que gorger un peu plus les sols d’eau et remplir encore les rivières. On ne compte plus les inondations et les coulées de boue depuis le 20 juin, avec des épisodes qui se répètent encore et encore. Ces mardi et mercredi, on a encore atteint des taux impressionnants par endroits.