C'est ce qu'il ressort d'une Notam ("notice to airmen" ou un message contenant des informations importantes sur les aéroports ou l'espace aérien), publiée vendredi. "Tous les vols à destination et en provenance de l'espace aérien belge avec comme points de départ ou d'arrivée le Botswana, le royaume d'Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, ainsi que les vols avec des passagers en provenance de ces pays, ont été suspendus", indique le message. La direction générale du Transport aérien (DGTA) peut toutefois accorder des dérogations pour, par exemple, les vols de fret, les vols de rapatriement ou les vols humanitaires.

La Notam a pour date de fin le 31 décembre 2021 à 23h59, bien que cela puisse toujours être modifié.

Il n'existe actuellement aucun vol régulier direct depuis la Belgique vers les pays concernés.

La Belgique met ainsi en œuvre l'accord conclu au sein de l'Union européenne qui suggère aux Etats membres d'activer le mécanisme du "frein d'urgence" sur les voyages en provenance des pays d'Afrique australe et des autres pays touchés pour limiter la diffusion du nouveau variant B.1.1.529 détecté pour la première fois en Afrique du Sud et déjà présent en Belgique.