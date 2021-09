"L'exportation de jeunes bovins de race Blanc Bleu belge vers l'Indonésie a fait l'objet d'un premier agenda de discussion", a indiqué M. Clarinval (MR) dans un communiqué, après avoir rencontré le ministre indonésien de l'Agriculture Syahrul Yasin Limpo, présent en Belgique dans le cadre d'une mission commerciale.

Les deux ministres ont également évoqué l'exportation de produits laitiers, "l'Indonésie étant le marché non-européen le plus important pour notre secteur laitier belge". Le souhait du ministre Clarinval est de pouvoir agréer de nouvelles entreprises belges ayant marqué leur intérêt.

Un second dossier concerne l'exportation de fruits et légumes belges vers l'Indonésie, notamment de pommes, de poires, d'endives et de poireaux.