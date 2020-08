À sa rentrée, le Parlement comptera un francophone bilingue de plus : le député-bourgmestre d’une localité de l’extrême sud du pays. À 61 ans, le bourgmestre de Tintigny et chef de groupe MR à la Chambre, qui avait oublié le peu appris à l’école, consacre ses congés à apprendre le néerlandais. Deux semaines de cours intensifs à raison de six heures tous les jours avec sa professeure Ingeborg De Bruyn.