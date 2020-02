Emportée par les tempêtes, la lettre que l’enfant écrit chaque année à son parrain mort a été retrouvée.

C’est l’histoire d’Alexander qui tous les 1er janvier, dépose une lettre sur la tombe de son parrain. Davy avait 34 ans. Une maladie du cœur l’a emporté il y a trois ans. Alexander avait 7 ans. Il adorait son parrain. Alors les 31 décembre, il écrit à son parrain et dépose la lettre sur sa tombe, au cimetière de Houthalen- Helchteren.

Sauf qu’il y a eu la tempête Ciara et la tempête Dennis, et que la lettre déposée depuis janvier s’est envolée.

Que les vents l’ont emportée et ont fini au gré des hasards par l’amener dans un jardin, celui de Jos Cuppens…

C’est l’épouse de Jos a remarqué sa présence, et l’a lue… C’était écrit à l’encre bleue, un peu comme un poème, avec des phrases courtes.

"Tu me manques ici-bas, et je pense beaucoup à toi. Je murmure doucement vers le ciel que je t’aime beaucoup."

Et c’était signé : "Van je kapoen Alexander." Nous dirions : "Ton petit diable Alexander."

C’est ce qu’Alexander, 10 ans, écrivait le 31 décembre 2019 à son oncle Davy mort en octobre 2017.

Pour la protéger des intempéries, la lettre était plastifiée. Qui aurait eu le cœur de la jeter à la poubelle ?

Certainement pas Jos, après l’avoir lue. Le problème est qu’il n’y avait aucun nom. Et pas d’adresse. C’était signé : Alexander. Alexander qui ? Et rien n’indiquait qu’elle provenait du cimetière.

Et c’est là qu’on voit la force des réseaux sociaux. Jos l’a partagée sur Facebook. Quelqu’un pouvait-il l’aider à résoudre le mystère ? Cela se passait le week-end dernier. En deux jours, on avait la solution. Il devenait clair que la lettre avait été écrite par Alexander Clusters.

"Mon frère Davy est mort d’un infarctus", confie la mère du petit garçon à Ruben Steegen, notre confrère du Belang van Limburg.

Cindy ajoute que le décès de Davy est intervenu de façon totalement inattendue. Davy était l’oncle préféré son fils. Alexander et Davy étaient les deux doigts de la main. Davy emmenait son filleul faire du quad. Il n’y a pas un jour qu’Alexander ne parle de son parrain qui lui manque.

Le temps n’y fait rien. Alexander lui écrit tous les premiers de l’an et dépose la lettre sur sa tombe. "C’est une tradition et il continuera".

Cindy précise encore que l’institutrice aide Alexander à la rédiger. L’enfant l’avait mise sous une pierre. Les tempêtes Ciara et Dennis ont eu raison du caillou et ont fini par arracher le papier. "Il y avait peu d’indices pourtant. Que quelqu’un ait pris la peine de faire une recherche et soit parvenu à nous retrouver grâce aux réseaux sociaux est fantastique ".

Mardi midi, Alexander avait récupéré la lettre et pouvait la remettre à Ann, la compagne de Davy. "Mon garçon est un enfant très attentif. Il est très heureux que cette lettre se trouve de nouveau là où il fait, près de son parrain".