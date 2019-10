" Quand on est en phase haute, on se sent comme un héros, quand on est en phase basse, on se sent comme un zéro ", décrit Franca Rossi, ancienne journaliste et écrivaine qui a sorti l’an passé un livre autobiographique Une vie avec ça - Bipolaire, l’air de rien. Le trouble bipolaire concerne 2,5 à 5 % de la population, " ce qui est tout à fait sous-diagnostiqué ", explique Steve Gravy, le président de l’ASBL Le Funambule, groupe d’entraide, d’écoute et d’info pour personnes vivant avec un trouble bipolaire et leurs proches.

(...)