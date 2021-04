A partir du 26 avril, il sera à nouveau possible de se regrouper à 10 personnes en extérieur, et non plus 4 comme c'est le cas actuellement. C'est que le Comité de concertation a décidé ce mercredi.

Le 24 mars, face à la hausse inquiétante des cas de coronavirus en Belgique, il avait été décidé de ramener cette bulle extérieure à 4 personnes.