À moins de deux semaines d’une rentrée des classes qui s’annonce particulière, les directions d’écoles sont sur le pont pour faire en sorte que les retrouvailles entre les élèves et leurs enseignants aient lieu dans les meilleures conditions. Si l’on sait que la rentrée aura lieu sous le code jaune, ce qui implique un retour de tous les élèves cinq jours par semaine, qu’ils soient dans le fondamental ou en secondaire, on sait aussi que les écoles vont devoir suivre une série de recommandations strictes pour limiter les risques de voir le virus se propager, à commencer par le port du masque, obligatoire pour tous les enseignants que ce soit en maternelle, primaire ou secondaire mais aussi pour les élèves de secondaire, et le respect des distances de sécurité en toutes circonstances, y compris lors des repas.