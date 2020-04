La capacité de dépistage, qui est actuellement de 10.000 tests par jour, sera utilisée immédiatement pour effectuer des tests approfondis dans toutes les maisons de repos du pays, ont décidé les différents ministres de la Santé lors d'une conférence interministérielle.

"La conférence interministérielle estime qu'en plus de continuer à tester les cas symptomatiques, il est crucial de considérer les soins aux personnes âgées comme une priorité absolue", indique mercredi le communiqué du ministre De Backer.

"La capacité augmentée de testing sur le COVID-19 est activée sur-le-champ pour tester de manière étendue dans toutes les maisons de repos belges et ensuite les prestataires de soins de première ligne", peut-on lire dans le communiqué. Le système est déployé "en étroite collaboration avec les maisons de repos et autres prestataires de soins". Les tests sur les patients symptomatiques dans les hôpitaux sont également maintenus. "La capacité de testing y est, maintenant on doit l'utiliser pleinement, là où on en a le plus besoin. Nous devons le faire pour ce groupe vulnérable dans notre société et les personnes en première ligne", conclut Philippe De Backer. Le porte-parole interfédéral covid-19 Emmanuel André avait précisé lors du bulletin quotidien de ce mercredi que la capacité jusqu'à présent était de 4.000 tests PCR, une approche parallèle de 20.000 tests avait déjà été lancée dans les maisons de repos.