Avouons-le d’emblée. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à nous rendre à Malines. Si elle n’est pas aussi majestueuse que Gand ou Anvers, romantique que Bruges ou prestigieuse que Louvain, il n’en demeure pas moins qu’elle se classe toujours sur le podium pour tous ces critères. En plus, elle sait accueillir le visiteur. Partout, les indications sont très souvent quadrilingues néerlandais, français, anglais, allemand et souvent, l’espagnol s’invite sur de nombreux panneaux, le fait que Charles Quint y ait passé une partie de son enfance au côté de sa tante Marguerite d’Autriche qui y résidait n’y étant pas pour rien.

Mais ce qui restera également attaché à cette ville comme une balafre de l’histoire, c’est le fait que c’est à la caserne Dossin, située le long de la Dyle au nord de la ville, que furent rassemblés par les nazis les Juifs, les Roma et Sinti entre 1942 et 1944 avant qu’ils ne soient envoyés vers les chambres à gaz. Des 25 274 Juifs et 354 Tsiganes qui furent ainsi déportés de Malines à Auschwitz-Birkanau, seuls 1395 étaient vivants à la libération du camp le 27 janvier 1945.

(...)