Les chiffres sont effarants. Et épousent des courbes statistiques dignes des plus grands sommets du Tour de France : les prix de l’énergie connaissent une croissance fulgurante qui risque de faire très mal au portefeuille des citoyens. En un an, le gaz naturel a vu sa valeur grimper de 40 %. L’électricité de plus de 20 %. Résultat : la facture annuelle des Belges s’alourdira de parfois de plusieurs centaines d’euros.

Une flambée des prix de l’énergie qui devrait aussi avoir un impact désastreux sur les finances publiques, les communes consacrant une part importante de leurs budgets aux dépenses en énergie via les bâtiments publics (administration, centres sportifs, piscines, écoles…) et l’éclairage public dont elles ont la gestion. "Nous n’avons pas encore calculé l’impact que cette hausse des prix aurait sur notre commune mais l’incidence sera certaine, confie Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. On s’attend à une hausse qui impactera directement nos comptes et le budget."