Les répercussions de la crise sanitaire sur l’économie, l’emploi et le moral des Belges sont énormes. Au sein de la cellule disparition de la police fédérale, on ressent aussi un impact plus important de cette deuxième vague. "Il y a plus de travail que lors du premier confinement", confirme le commissaire David Rimaux.

Le numéro deux de la cellule qui recherche les personnes disparues précise d’emblée que cela ne se répercutera sans doute pas comme une nette augmentation sur les chiffres annuels, mais que l’équipe fait face à des drames de vie liés à la crise sanitaire.