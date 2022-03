Un service alternatif de bus est prévu. Les différents chantiers comprennent notamment des travaux de voies en gare de Nivelles, dans la future gare de Braine-Alliance et à Waterloo ; un entretien des voies et de la caténaire à l'ancienne gare de Baulers ; une démolition de l'ancien pont de la rue Rivelaine et l'installation d'un nouveau pont à hauteur de la rue de l'Épine Pucelle à Lillois. La pose de deux nouvelles voies ainsi que des travaux de signalisation et de caténaire sont aussi prévus à Uccle Moensberg.

Afin de permettre aux voyageurs de continuer à voyager entre Bruxelles-Midi et Nivelles, la SNCB a mis en place un plan de transport alternatif, consultable sur son site web.

La circulation des trains sera encore interrompue durant quatre autres week-ends (16-17 avril, 14-15 mai, 10-11 septembre et 27-28 novembre), ainsi que pendant la première semaine des vacances de Pâques (2 au 10 avril), avertissent les sociétés ferroviaires.