Le syndicat de la CNE a déposé un préavis de grève ce lundi après-midi concernant le manque de considération de la part des autorités fédérales pour le personnel des services de santé.

Après le Setca ce lundi matin, qui a déposé lundi un préavis de grève à durée indéterminée dans les hôpitaux, les maisons de repos et tous les secteurs de la commission paritaire 330 (soins à domicile, maisons médicales entre autres), c'est au tour du syndicat de la CNE d'exprimer son ras-le-bol.

"C'est une préavis concernant les établissements et les services de santé, que ce soit les maisons de repos, les hôpitaux et les soins domicile, c'est un cri d'alerte du personnel en première ligne. Notre objectif est d'interpeller le gouvernement pour éviter une catastrophe, il faut que des mesures soient prises pour éviter que le secteur s'enflamme. Il y a une énorme pression sur les travailleurs, on laisse au gouvernement jusqu'à début juin pour donner des réponses concrètes et entamer un réel dialogue avec les représentations syndicales", indique Yves Hellendorff, le secrétaire national de la CNE Non-marchand.

