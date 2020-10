Ce dimanche, 25 ans après l'enlèvement de sa fille Julie, Jean-Denis Lejeune a diffusé des propos poignants sur Facebook.

« À cause de vous, bande d’ordures (tous ceux qui sont responsables de la mort de ma fille, c-a-d les auteurs, certains gendarmes, certains policiers et certains juges), je n’ai plus que la route du cimetière pour être près de ma Julie. Je vous hais ! », a-t-il posté sur son mur.

Alors qu'elle avait huit ans, Julie Lejeune a été enlevée avec Mélissa Russo, en juin 1995. Elles avaient été séquestrées dans la cave de Marc Dutroux. Leurs corps avaient été retrouvés le 17 août 1996.