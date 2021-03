"Le gouvernement nous a tués", "on ne gagne plus un franc depuis des mois", "on se moque de nous". Voilà les phrases qui émanent le plus souvent du rassemblement sous l’Atomium ce lundi matin. Des collectifs de l’Horeca, de l’événementiel et des indépendants se sont réunis sur le plateau du Heysel à Bruxelles pour, entre autres, dénoncer les différences de montant des aides observées entre la Wallonie et la Flandre.

Sous la musique et les fumigènes, les personnes présentes laissent exprimer leur colère, entonnant des chants contre les autorités wallonnes et bruxelloises.