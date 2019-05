Le déficit des administrations publiques belges devrait repartir à la hausse cette année, à -1,3% du produit intérieur brut (PIB) à politique inchangée, venant de -0,7% l'an dernier, selon les prévisions de printemps de la Commission européenne, dévoilées mardi à Bruxelles. Pour l'an prochain - toujours à politique inchangée -, le déficit public se creuserait à -1,5%, là où la moyenne des pays de la zone euro serait de -0,9% tant en 2019 qu'en 2020.

La Belgique vient de -3,7% sur la période 2010-2014 et était encore à -2,4% en 2015 et 2016. Elle avait réduit son déficit à 0,8% et 0,7% ces deux dernières années mais ne devrait donc pas tenir ce rythme en cette année électorale.

Quant sa dette publique, qui était de 102% du PIB pour 2018 venant de 106,4% en 2015, elle freinerait légèrement sa baisse en descendant à 101,3% cette année et à 100,7% en 2020.

Dans les pays voisins, l'Allemagne et la France ont quelques raisons de s'inquiéter. La première parce que son taux de croissance tomberait à 0,5% du PIB cette année (avant toutefois de rebondir à 1,5% l'an prochain). Ce ralentissement de la croissance serait entre autres dû à la faiblesse persistante du secteur manufacturier, en particulier dans l'industrie automobile.

Quant à la France, qui a annoncé pour près de 17 milliards d'euros de mesures afin de répondre à la crise des Gilets jaunes, elle tomberait sous la barre des 3% de déficit public en 2019 (-3,1%), avant de se rétablir quelque peu à -2,2% en 2020.