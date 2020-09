La commission mixte Intérieur et Justice de ce mardi était très attendue. Et pour cause, l’ancien ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) était invité à s’expliquer sur l’affaire Chovanec, puisque lors de la session précédente, l’actuel ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem (CD&V) avait été clair : Jan Jambon était au courant de l’affaire. Il y a quelques jours, le nationaliste flamand a d’abord expliqué ne pas avoir eu connaissance du dossier pour, ensuite, dire qu’il ne s’en souvenait pas.

Mais ce lundi, une nouvelle fuite dans la presse a mis en lumière que le rapport de police sur cette affaire était incomplet puisqu’il n’évoquait pas, par exemple, l’attitude des policiers au moment de l’interpellation de Chovanec dans sa cellule.

Cette faille dans la communication est devenue la principale ligne de défense de Jan Jambon qui a, en commission, insisté à de multiples reprises sur ce point. "Le dossier qui m’a été présenté il y a 2 ans et demi est différent de ce que nous savons aujourd’hui. À l’époque, j’avais un rapport de police sommaire, neutre. Je le répète : jamais, ni moi ni mon cabinet, n’avons vu ces images avant. Quand j’ai vu cela la première fois il y a 15 jours, j’ai été choqué", a déclaré l’actuel ministre-Président flamand.

Mais un autre document a fuité, ce mardi, dans la presse : le P.-V. qui relate ce qui s’est passé lors de l’arrestation de Jozef Chovanec dans la soirée du 23 février 2018. Si le document de 5 pages détaille une arrestation plutôt musclée, les policiers qui sont interrogés évoquent aussi le comportement problématique de Jozef Chovanec qui semblait "sous influence". Pour "le protéger de lui-même", les policiers ont donc dû intervenir de façon musclée, mais l’usage de la force aurait été proportionnel selon les policiers interrogés.