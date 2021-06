Disparu depuis le 17 mai, le militaire Jürgen Conings a été retrouvé mort dans le bois du Dilsen dimanche. Activement recherché, car menaçant (notamment à l'encontre de Marc Van Ranst et "du système") et armé, le fugitif était cependant soutenu par un certain nombre de sympathisants, qui lui ont rendu hommage depuis la découverte de son corps. Sa compagne, elle, a partagé l'avis de décès de Jürgen Conings mardi sur Facebook. Un post qui a été largement repartagé par d'autres internautes, et qui lui a surtout valu d'être bloquée par Facebook, rapporte Het Laatste Nieuws.

Elle ne peut donc plus accéder à son compte sur le réseau sociale, pour une durée de trente jours. Auprès de Belga, un porte-parole de Facebook avait récemment expliqué que "les contenus, groupes et pages qui font l'éloge ou soutiennent des terroristes, comme Jürgen C., ne sont pas autorisés sur Facebook ou Instagram".