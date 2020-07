On l’écrivait pas plus tard que la semaine dernière : les cambrioleurs, au ralenti pendant la crise, cherchent à récupérer leurs pertes. La hausse des vols dans les habitations cet été est donc attendue. Les vols dans les commerces et les vols de vélo et de voiture ont également repris de plus belle. Des tendances confirmées par le spécialiste des vols organisés à la police fédérale, Yves Civilia.

Soucieux de reprendre leurs activités, les voleurs et criminels s’adaptent aussi au déconfinement, en s’orientant notamment vers de nouvelles cibles. On l’a vu notamment avec toutes les tentatives d’escroquerie relatives à la vente de masques, de gels et autres matériels désormais prisés de tous.

Un autre exemple à Bruxelles, avec les voleurs à la tire. La capitale est désertée des touristes cet été. De quoi pousser les pickpockets et autres voleurs à la tire professionnels à se tourner vers d’autres proies. Une augmentation des vols de montres en pleine rue est ainsi constatée ces derniers jours à Bruxelles.

Pas plus tard que mardi soir, un client du restaurant Rouge Tomate en a été victime, juste avant de pénétrer dans le restaurant. L’homme marchait avec sa compagne le long de l’avenue Louise, où il a été accosté par un individu lui demandant du feu pour allumer sa cigarette. Il a répondu qu’il n’en avait pas. L’homme a alors fait mine de s’en aller avant de réapparaître en demandant cette fois un selfie au couple. Essuyant un nouveau refus, il a tenté malgré tout d’arracher la montre de sa victime. Victime qui a aussitôt prévenu la police.