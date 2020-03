"La crise impactera aussi les finances locales", signale le ministre wallon des Pouvoirs locaux et du Logement Pierre-Yves Dermagne (PS) dans les pages de L'Avenir mardi.

Interrogé sur un surcoût éventuel pour les finances communales à cause de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, le ministre répond: "L'impact de la crise du coronavirus va se faire sentir partout, dans tous les secteurs, y compris les finances communales. Une grande partie des recettes des communes viennent des additionnels à l'impôt des personnes physiques. Or, avec le chômage temporaire, les revenus des ménages vont diminuer. Les additionnels vont s'en ressentir", observe-t-il.

"Et une série de communes ont pris la décision de suspendre les taxes et redevances sur les activités qui ont dû s'arrêter pour respecter les injonctions du Conseil de sécurité. Ce qui représente aussi une perte de rentrées", ajoute le Rochefortois.

Le ministre rappelle que la région wallonne a déjà décidé d'un premier budget de 2 millions d'euros. "Mais il va falloir réévaluer. On ne pourra pas tout compenser. Il faudra sans doute se montrer plus indulgent par rapport aux budgets et aux finances locales", met-il en garde.