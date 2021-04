La crise fait mal à de nombreux ménages qui ont du mal à payer les factures les plus importantes.

Depuis plus d’un an, l’actualité est rythmée par des fermetures, ouvertures limitées, interdictions, chômage économique ou temporaire, refermetures, réouvertures, faillites et même pertes d’emploi. Une réalité qui touche des milliers de ménages et d’entreprises et qui touche directement au portefeuille.

Nombreux sont ceux qui ont dû demander un report de paiement à leur fournisseur d’énergie, voire un plan de paiement, pour les situations les plus précaires.