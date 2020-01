Surprise :en l'absence de solution pour sortir du blocage, le duo d’informateurs a été prolongé jusqu’au 4 février après un entretien de 4 heures avec le Roi. La crise s’enlise.

Plus de quatre heures d’audience. On ne garde pas souvenir de si long colloque singulier entre le Roi et des informateurs royaux. “Les informateurs ont remis au Roi un rapport. Ils vérifieront certains éléments et déposeront leurs conclusions finales le 4 février 2020”, a communiqué le Palais peu après 19h30.. Cet entretien entre le souverain, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez n’a accouché d’aucune solution alors qu’ils étaient censés présenter le rapport final de leur mission. Bart De Wever s’était déclaré disposé à endosser un rôle. Le duo Coens/Bouchez a finalement été prolongée jusqu’au 4 février prochain. À quoi bon prolonger une mission déjà longue de 50 jours et qui n’a manifestement pas permis de nous rapprocher d’une solution ?