La disparition des guichets de banque de proximité impacte durement l’autonomie de personnes âgées en ces temps de Covid.

La digitalisation s’apparente à une course dans laquelle les états, les entreprises, les services publics se sont engagés pour plus d’efficacité, de rentabilité et de vitesse. La crise sanitaire a accéléré considérablement une tendance qui n’est pas neuve. On la remarque dans le paysage de nos villes et villages. Fatima Gahouchi, 80 ans, habite à Jumet (commune de Charleroi), dans un quartier où résident beaucoup de personnes âgées. Elle vit seule. À l’heure où la plupart des Belges fonctionnent par paiement en ligne, PC Banking ou même par smartphone, Fatima se trouve démunie. Le dernier guichet de banque de son quartier a fermé, il y a deux ans.



(...)