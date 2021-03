Un an plus tard, les restrictions sont toujours d'application mais le vaccin redonne l'espoir d'un retour à la normale à moyen terme. - 22/01/2020

Les Affaires étrangères belges indiquent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer en raison du coronavirus qui se propage en Chine, mais que la vigilance a été renforcée.

24/01/2020

Les Affaires étrangères ont la certitude qu'au moins 11 Belges se trouvent dans les régions chinoises concernées par le nouveau virus. Il s'agit de personnes qui se sont enregistrées via l'ambassade, un consulat ou le site ad hoc des Affaires étrangères.

26/01/2020

La ministre de la Santé publique Maggie De Block déclare que des cas pourraient apparaître en Belgique mais que le pays est bien préparé.

28/01/2020

Tous les médecins généralistes du pays ont reçu un courrier détaillant la procédure à suivre dans l'hypothèse où ils seraient confrontés à un patient suspecté d'être infecté par le coronavirus.

29/01/2020

Les Affaires étrangères déconseillent les voyages non essentiels en Chine.

30/01/2020

Les Belges qui se trouvent encore à Wuhan pourront être rapatriés le dimanche suivant en Belgique. Parmi eux, neuf ont sollicité un retour au pays.

02/02/2020

Le deuxième avion ramenant depuis Wuhan des étrangers de 30 nationalités différentes, dont les neuf Belges, atterrit sur la base militaire d'Istres, dans le sud de la France.

04/02/2020

Le premier cas positif au coronavirus en Belgique est confirmé. Il s'agit de l'un des neuf Belges rapatriés de Wuhan, un quinquagénaire originaire de Flandre occidentale.

10/03/2020

Les visites dans les maisons de repos en Wallonie sont interdites.

13/02/2020

"Il n'y a aucune raison de céder à la panique, même si la vigilance reste de mise", déclare la ministre de la Santé publique Maggie De Block. "On dénombre actuellement 40 personnes infectées par le nouveau coronavirus en Europe, dont un cas en Belgique. La situation doit naturellement être suivie de près", souligne-t-elle.

15/02/2020

Le premier Belge contaminé par le coronavirus quitte l'hôpital.

01/03/2020

Un deuxième cas de contamination par le coronavirus est confirmé en Belgique. À partir de cette date, le nombre de personnes infectées continuera de croître dans le pays.

04/03/2020

La ministre de la Santé annonce un bilan quotidien sur le nombre de contaminations décelées chaque jour, tandis que les différents ministres insistent: "Il ne faut ne pas céder à la panique".

11/03/2020

Un premier décès est enregistré en Belgique. Il s'agit d'une patiente âgée de 90 ans.

17/03/2020

Le Conseil de sécurité décrète le confinement. La Première ministre Sophie Wilmès annonce, d'un ton grave, la mise sous cloche du pays. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Juste avant l'annonce du confinement, la Belgique recensait 1.243 infections et déplorait 10 décès.

Les Belges sont soumis au confinement à partir du 18 mars à midi, jusqu'au 5 avril. Ils sont priés de rester chez eux pour éviter la diffusion du coronavirus. Il leur est demandé de limiter leurs déplacements à l'essentiel (santé, nourriture, banque, pharmacie, poste, essence, aide aux personnes dans le besoin). Les écoles et les magasins ferment, sauf les pharmacies, commerces de nourriture (également pour animaux) ainsi que les librairies. Les crèches restent ouvertes. Les rassemblements sont interdits.

Les entreprises doivent pratiquer le télétravail pour toutes les fonctions qui le permettent. Pour les autres fonctions, une distance sociale doit être observée entre les travailleurs sur le lieu de travail et dans les transports organisés par l'entreprise.

Les entreprises actives dans un secteur vital continuent à fonctionner mais il leur également demandé de respecter la distance sociale entre les travailleurs.

Les transports en commun continuent à circuler mais, là encore, ils doivent veiller à ce que la distance sociale soit respectée. Les supermarchés doivent réguler l'accès à leurs magasins: une personne par 10 mètres carrés est autorisée et pour 30 minutes au maximum. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 22h00, toujours en respectant la distanciation sociale.

Les voyages à l'étranger non essentiels sont interdits. Les marchés en plein air doivent fermer. Seules les échoppes de nourriture sont autorisées là où c'est indispensable.

L'activité en plein air n'est pas déconseillée, elle est même recommandée dans une certaine mesure, mais en compagnie d'une seule autre personne et en respectant les distances.

20/03/2020

La Belgique ferme ses frontières sauf pour les déplacements essentiels. Les voyages touristiques dans le pays sont interdits, de même que les déplacements vers les résidences secondaires.

06/04/2020

Un groupe de 10 experts est constitué pour préparer le déconfinement.

15/04/2020

Les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 3 mai. Seuls les magasins de bricolage et les jardineries peuvent rouvrir.

17/04/2020

Les visites dans les maisons de repos restent interdites.

Un mois après le confinement, le nombre de cas confirmés en Belgique s'élève à plus de 36.000. Le pays dénombre plus de 5.000 morts.

04/05/2020

La phase 1A du plan de déconfinement est annoncée. Dans la sphère économique, le télétravail reste la règle dans la mesure du possible. L'accès classique aux soins de santé reprendra également de manière graduelle afin de permettre à tout un chacun de se faire soigner normalement. Les écoles et les commerces restent fermés. Seule exception: les merceries et magasins de tissu.

Le port du masque devient obligatoire dans les transports en commun.

La règle imposant de rester chez soi, sauf déplacement pour se rendre au travail, faire des courses ou pour des soins, reste d'application. L'activité physique en extérieur doit se pratiquer à deux personnes au maximum en respectant les distances de sécurité. L'activité sportive peut aussi reprendre mais à l'air libre et sans contact.

Un système de traçage des malades et des personnes qui les ont fréquentés est mis en place via des call-centers.

11/05/2020

La phase 1B du déconfinement est mise en place. Les contacts sociaux sont élargis à quatre personnes. Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et les aéroports. Les commerces rouvrent en respectant les mesures de protection. Les parents peuvent de nouveau assister an mariage civil ou religieux de leurs enfants. Les marchés ne reprennent pas, de même que les bars, restaurants, lieux culturels. Les excursions restent interdites. Les métiers de contact ne peuvent pas reprendre.

17/05/2020

Deux mois après le début du confinement, le nombre total de contaminations s'élève à plus de 55.000 en Belgique et plus de 9.000 morts.

18/05/2020

La phase 2 du déconfinement est lancée. Les marchés, coiffeurs et musées peuvent rouvrir. Pour les métiers de contact, les masques sont obligatoires pour les professionnels comme pour leurs clients, qui ne peuvent venir que sur rendez-vous. Côté francophone, les élèves de 6e primaire et de 6e et 7e secondaires peuvent désormais revenir sur les bancs de l'école. Les entraînements sportifs réguliers en extérieur, les cours à l'extérieur et en club reprennent aussi sous conditions: des groupes de 20 personnes maximum, respect des distances de sécurité et présence d'un entraîneur. Les cafétérias et les vestiaires restent par contre fermés.

20/05/2020

Les résidences secondaires sont de nouveau accessibles.

25/05/2020

La phase 2 de la rentrée scolaire entre en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles

02/06/2020

Les écoles maternelles peuvent reprendre leurs activités. Les visites dans les hôpitaux sont de nouveau possibles.

08/06/2020

La phase 3 du déconfinement est lancée. Les cafés et restaurants peuvent rouvrir. Les excursions dans le pays sont autorisées. Il est désormais possible d'avoir des contacts rapprochés avec 10 personnes.

15/06/2020

La Belgique rouvre ses frontières aux ressortissants de l'Union européenne et de l'espace Schengen.

17/06/2020

Trois mois après l'annonce du confinement, la Belgique comptabilise plus de 60.000 cas d'infections et 9.675 décès.

01/07/2020

La Belgique poursuit son déconfinement avec la phase 4, qui prévoit la réouverture sous conditions sanitaires des cinémas, piscines, centres culturels, centres de bien-être et salles de jeux. Pour les mariages et réceptions, le nombre de personnes autorisées est de 50.

11/07/2020

Le masque devient obligatoire dans les magasins. Certaines villes ont ou avaient déjà aussi stipulé l'obligation de porter un masque.

23/07/2020

En raison de la hausse des contaminations, le gouvernement belge renforce les mesures de lutte contre le virus. La phase 5 du déconfinement est reportée. Le masque devient obligatoire dans les endroits à forte concentration humaine, comme les rues commerçantes ou les marchés. Le port du masque, qui suscitait le débat les mois précédents, semble devenir la norme. Les magasins de nuit doivent fermer à 22h00. Dans l'horeca, chaque client doit laisser ses coordonnées pour permettre de l'avertir en cas de contamination.

20/09/2020

La barre des 100.000 contaminations est franchie en Belgique, qui déplore un peu moins de 10.000 morts.

Fin septembre

Lancement de l'application de traçage Coronalert.

19/10/2020

Face à la recrudescence de l'épidémie, le gouvernement belge décrète de nouvelles mesures. Un seul contact rapproché est permis. Les cafés et restaurants ferment pour quatre semaines (au départ). La vente d'alcool est interdite après 20h00. Le télétravail reste de mise. Les marchés de Noël, brocantes, foires sont interdits.

23/10/2020

Le Comité de concertation, qui réunit les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions, décide de nouvelles mesures avec notamment la fermeture des parcs d'attraction et animaliers. Un couvre-feu est imposé de 22h00 à 06h00 en Wallonie et à Bruxelles et de minuit à 05h00 en Flandre. Les professions de contact comme les coiffeurs ou esthéticiennes doivent fermer leurs portes. Casinos, centres de bien-être, cinémas et autres lieux clos doivent aussi fermer.

09/11/2020

Plus de 500.000 contaminations ont été détectées en Belgique et 13.000 morts sont attribués au coronavirus.

27/11/2020

Le Comité de concertation décide de maintenir les mesures strictes en vigueur. À l'approche des fêtes de fin d'année, il ne sera possible de recevoir qu'une personne par foyer, ou deux pour les personnes isolées. La Belgique s'apprête à vivre un Noël loin de la normalité.

03/12/2020

La Belgique annonce le lancement début janvier de la vaccination avec le vaccin mis au point par le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande de biotechnologie BioNtech.

18/12/2020

Le dernier Comité de concertation de l'année "corona" annonce de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, les non-résidents qui viennent en Belgique devront fournir un test PCR (au moyen d'un écouvillon dans le nez) négatif de moins de 48 heures. Une quarantaine de sept jours est prévue pour les Belges revenant de zone rouge. Les séjours au ski sont interdits.

28/12/2020

La vaccination débute symboliquement dans trois maisons de repos (et de soins) du pays, à Mons, Bruxelles et Puers-Saint-Amand. Une centenaire d'une maison de repos de Mons est la première à en bénéficier.

05/01/2021

Lancement officiel de la campagne de vaccination en Belgique.

08/01/2021

Un Comité de concertation maintient les mesures. Les auto-écoles peuvent toutefois rouvrir.

10/01/2021

La Belgique franchit le cap des 20.000 morts du coronavirus.

Mi-janvier

L'État fédéral prolonge les mesures de lutte contre le coronavirus jusqu'au 1er mars. Les Régions prolongent aussi leurs mesures.

22/01/2021

La Belgique décide d'interdire les voyages non-essentiels jusqu'au 1er mars. Seuls les frontaliers peuvent franchir les frontières pour une durée limitée. Ils doivent se munir d'une attestation sur l'honneur. L'interdiction entre en vigueur le 27 janvier.

29/01/2021

À cette date, 700.000 cas ont été recensés en Belgique et plus de 21.000 personnes sont décédées du coronavirus.

05/02/2021

Le Comité de concertation autorise la réouverture des coiffeurs, campings et parcs animaliers pour le 13 février. Les autres professions de contact pourront rouvrir le 1er mars.

11/02/2021

Le gouvernement wallon prolonge le couvre-feu de 22h00 à 05h00 jusqu'au 1er mars.

13/02/2021

Les coiffeurs sont autorisés à rouvrir.

26/02/2021

La Belgique a franchi le cap des 22.000 morts. Un comité de concertation décide de ne pas assouplir les mesures de lutte contre le coronavirus. Le couvre-feu en Wallonie s'applique sur celui de la Flandre (minuit-05h00). Bruxelles maintient un couvre-feu de 22h00 à 6h00. La réouverture selon un protocole strict des salons de beauté, pédicure non médicale, massage, tatouage et piercing est prévue pour le 1er mars

05/03/2021

Un nouveau comité de concertation se réunit. Il autorise le passage de la bulle de contacts sociaux de 4 à 10 personnes en extérieur dès le 8 mars. L'horeca doit rouvrir le 1er mai si la situation le permet. Les saunas privés et les photographes peuvent rouvrir le 8 mars.

A partir du 8 mars toujours, les activités de plein air organisées pourront réunir 25 enfants de moins de 13 ans en extérieur et 10 en intérieur. Pour les 13-19 ans, elles resteront limitées à 10 personnes en extérieur. A partir du 15 mars, les activités scolaires extra muros de maximum 1 jour seront à nouveau autorisées dans l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement en présentiel à 100% reprendra également pour les groupes vulnérables dans l'enseignement spécialisé et l'enseignement professionnel à temps partiel. A la même date, un maximum de 20% d'enseignement en présentiel sera permis dans le supérieur.

15/03/2021

Plusieurs collectifs de secteurs de l'horeca directement touchés par la crise ont mené une opération escargot lundi matin, sur le ring de Bruxelles afin de "célébrer" une année d'arrêt de leurs activités. Le secteur de l'horeca doit rouvrir le 1er mai.

16/03/2021

Contrairement à de nombreux pays européens, la Belgique ne suspend pas la distribution du vaccin AstraZeneca. Le Premier ministre Alexander De Croo rappelle que le télétravail est une mesure-clef qui a permis d'éviter une troisième vague. Si aucun assouplissement de l'obligation de travailler à domicile n'est prévue pour le moment, le respect de cette règle devrait donner de meilleures perspectives dans ce domaine vers la fin du mois d'avril, ont estimé le chef du gouvernement et les représentants patronaux.