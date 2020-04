La Croix-Rouge dépense chaque mois plus de 100.000 euros pour assurer l'aide alimentaire urgente, a-t-elle annoncé vendredi par communiqué.

L'organisation s'inquiète et prévient qu'une "crise sociale majeure est à notre porte".

"Chaque jour de nouveaux bénéficiaires arrivent dans nos points de distribution d'aide alimentaire. De nombreuses personnes, qui avaient déjà des revenus précaires, se retrouvent au chômage temporaire, certains indépendants n'ont plus aucune ressource et ne s'en sortent plus", alerte la Croix-Rouge Belgique par la voix de sa porte-parole. "Et le pire reste à venir, hélas: une crise sociale majeure s'ajoute à la crise sanitaire et ce sont les plus fragilisés qui en seront les plus touchés."

La Croix-Rouge précise en outre qu'une partie très importante de ces ressources financières n'existe plus en raison de la crise liée au Covid-19. Ses boutiques de vêtements de seconde main, ses brocantes et certaines de ses opérations sont fermées ou annulées. Mais "les besoins augmentent chaque jour en nous laissant craindre la pire crise sociale depuis la fin de la guerre", s'inquiète la Croix-Rouge. La fondation appelle dès lors aux dons pour aider les plus défavorisés et les nombreux nouveaux bénéficiaires. Les informations sont disponibles sur le site www.croix-rouge.be/aidealimentaire.