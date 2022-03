"Les communes peuvent adresser leurs demandes a notre numéro d'appel gratuit 105, où les équipes ont également été renforcées", précise l'organisme dans un communiqué. Au Palais 8 du Heysel, les équipes de la Croix-Rouge de Belgique seront présentes tous les jours, de 08h00 à 20h00.

Le centre de Bordet a enregistré près de 5.400 Ukrainiens depuis son ouverture, selon la porte-parole de l'Office des étrangers, Dominique Ernould. Son déménagement au Heysel permettra de passer de 10 à 40 guichets. En collaboration avec les autorités, la Croix-Rouge distribue des boissons et collations dans les files d'attente, ainsi que des prospectus informatifs, notamment sur son service d'aide à la recherche de proches. Elle anime également une salle de jeux pour les enfants et met à disposition une salle pour allaiter et changer les nourrissons. Elle installe en outre un poste de soins médicalisé.

Le gouvernement fédéral se charge de l'accueil de crise (accueil, enregistrement et hébergement d'urgence pendant quelques jours des personnes arrivant sur le sol belge). Les entités fédérées, elles, doivent travailler avec les communes en vue d'organiser un accueil plus structurel, notamment en trouvant des logements réguliers pour les Ukrainiens et Ukrainiennes réfugiées dans notre pays. Le gouvernement fédéral a mis en place le site www.info-ukraine.be et le numéro de téléphone 02/488 88 88 pour fournir les renseignements relatifs à l'organisation de l'accueil.