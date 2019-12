Les syndicats chrétien (ACV/CSC) et socialiste (ACOD/CGSP) appellent à une grève de 24 heures dans toutes les prisons du pays à partir de mercredi soir (22h00).

Ils avaient déposé un préavis la semaine dernière et l'action se concrétisera, ont fait savoir CSC et CGSP à l'issue d'une réunion de concertation lundi qui n'a, selon eux, rien donné. La grève est "inévitable". La CSC et la CGSP en veulent au gouvernement Michel qui a "continuellement coupé dans les budgets de fonctionnement et de personnel des établissements pénitentiaires". Les deux plus importants syndicats du secteur entendent, par cette grève, envoyer un signal clair au prochain gouvernement, commente Gino Hoppe, représentant l'ACOD/CGSP.

Au cours de cette grève, des militants de l'ACV/CSC se rassembleront jeudi à 10h30 devant le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), boulevard de Waterloo à Bruxelles, alors que ceux de l'ACOD/CGSP installeront des piquets de grève en quatre endroits différents.