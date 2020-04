Mercredi, Sophie Wilmès a annoncé, après la réunion du Conseil de sécurité, que les visites dans les maisons de repos allaient être acceptées, pour un seul membre de la famille.

Mais ce jeudi, cette nouvelle mesure, censée apporter une aide psychologique au résident ainsi qu'à sa famille, a du plomb dans l'aile. Elle entraîne un véritable cafouillage puisque des responsable de différents niveaux de pouvoir ont annoncé qu'ils s'opposaient à cette mesure.

En effet, outre les acteurs au sein des maisons de repos qui ont manifesté leur désaccord , le monde politique lui-même ne semble pas sur la même longueur d'onde. Ainsi, Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, a déjà annoncé qu'il interdirait ces visites au travers d'une ordonnance communale.

D'autres communes en Wallonie devraient lui emboîter le pas.

En Wallonie picarde, plusieurs CPAS refusent d'ouvrir l'accès des maisons de repos aux visiteurs. Le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, a même pris un arrêté de police afin d'interdire les visites dans les homes pour personnes âgées et/ou personnes porteuses de handicap. "J'ai le devoir de veiller à maintenir la santé et à protéger la vie", explique le maïeur de Peruwelz. "En conscience, je ne peux autoriser ces visites. Je refuse de réduire à néant tous les efforts consentis depuis le début de cette crise", souligne-t-il. "

Même son de cloche à Antoing où le président du CPAS, Claudy Billouez, maintient les mesures de confinement à la "Résidence du Moulin".

A Tournai, la présidente du CPAS, Laeticia Liénard, a adressé un courriel au gouvernement wallon. "Je comprends l'aspect humain de cette décision. Elle ne me semble néanmoins pas compatible avec la réalité que vivent au quotidien les acteurs de terrain", estime-t-elle.

Pour sa part, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a pris un arrêté afin d'interdire, sauf dérogation, l'accès des personnes proches des résidents aux maisons de repos, aux maisons de soins et aux établissements pour personne avec un handicap jusqu'au 3 mai inclus. "Il serait prématuré de rouvrir les portes des établissements concernés à des personnes extérieures, au risque de contaminer encore plus de résidents alors que l'impact positif des mesures de confinement est constaté", dit-il.

Même cas de figure dans la région carolorégienne.



"Pour le moment, la priorité reste au testing dans les maisons de repos. Ensuite, nous nous concerterons avec le secteur pour déterminer les modalités concrètes permettant d'y organiser les visites", a affirmé jeudi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), en ouverture de la commission spéciale Covid du parlement régional.

La Flandre refuse

Si Jan Jambon, ministre-président flamand, a participé à la réunion du Conseil national de sécurité mercredi, cela n'a pas empêché ce jeudi le gouvernement flamand de confirmer qu'il n'autorisera pas immédiatement les visites en maison de repos. "Les visites ne sont pas possibles et cela reste ainsi, nous n'adaptons donc pas les règles maintenant, aussi difficile soit la situation pour les personnes qui y résident et pour leurs familles", ont indiqué dans un communiqué les ministres de la Santé Wouter Beke (CD&V) et M. Jambon (N-VA).

Un groupe de travail (task force) a toutefois été chargé d'ouvrir la concertation avec les secteurs concernés pour déterminer quand les visites seront à nouveau admises et quelles conditions de sécurité y seront liées.

"Pour un secteur qui a connu d'aussi lourdes semaines et en connaîtra encore d'autres, il est important de donner des perspectives, tant pour les résidents que pour les travailleurs", indiquent MM Beke et Jambon.

Quid de Bruxelles?

"L'interdiction des visites en maisons de repos reste la règle. On discute de la mise en place d'exceptions sous conditions", a affirmé jeudi midi le porte-parole du ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), interrogé par Belga.

Selon celui-ci, une concertation a eu lieu jeudi matin avec les représentants des maisons de repos et apparentées. Les discussions se poursuivront dans la journée avec les représentants des organisations représentatives du personnel et entre ceux des entités fédérées.

La priorité du moment est la mise en oeuvre des tests de détection du virus dans les maisons de repos, ce qui impose des contraintes logistiques à ces établissements et à leur personnel.

Selon le porte-parole du ministre Maron, il importe par ailleurs de se donner le temps de mettre en place dans de bonnes conditions le régime d'exception à l'interdiction de visites. Parmi ces conditions, il faut que le patient soit d'accord avec l'organisation de visites. Il faut en outre que toutes les conditions de sécurité et/ou de protection sanitaire soient respectées, a-t-il insisté.

Iriscare, organisme public qui gère la politique et le financement du secteur de la santé à Bruxelles, va s'atteler, au cours des prochains jours, à examiner comment mettre en pratique la nouvelle mesure, a indiqué l'institution publique bruxelloise.

Selon elle, la situation est très différente d'une maison de repos à l'autre en Région bruxelloise. Certaines comptent un grand nombre de résidents présentant les symptômes du Covid-19 ou déjà testés positifs au virus, et d'autres ne comptent que quelques cas. L'organisation des visites sera donc plus difficile à mettre en place dans certains établissements que dans d'autres.

La mesure décidée par le gouvernement mercredi vise à permettre à une personne qui ne présente aucun symptôme du Covid-19 depuis deux semaines au moins de rendre visite à un proche testé négatif au Covid-19 dans une maison de repos.

"Cette nouvelle mesure s'accompagne de nombreuses questions pratiques auxquelles nous voulons répondre ces jeudi et vendredi. Nous voulons aussi éviter que les gens viennent dans les centres de soins aujourd'hui, pensant qu'ils peuvent déjà rendre visite à leurs proches", selon le porte-parole d'Iriscare.