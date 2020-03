L’armée belge dispose d’une expertise qui pourrait être davantage mise au service de la collectivité.

Ce mercredi, la Défense a remis au Parlement une note contenant un aperçu de ce qu’elle peut apporter dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans cette crise sanitaire qui frappe notre pays, toute aide est bonne à prendre. Et celle que peut apporter l’armée belge, pour notamment soulager les hôpitaux, n’est pas négligeable.

Tout d’abord, l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek et le Centre des grands brûlés sont des références et possèdent une expertise dont nous devons tenir compte. La Défense a déjà proposé aux hôpitaux du pays de s’occuper des patients brûlés afin de libérer des lits pour les patients atteints du Covid-19. Autre atour majeur, l’HMRA contribue au transport des patients (éventuellement) contaminés par le Covid-19 avec deux ambulances dans les régions Bruxelles-Capitale et le Brabant flamand. En outre, la Composante médicale peut également assurer le transport médicalisé de patients critiques entre les différents hôpitaux du pays.

Si nécessaire, la Défense peut également fournir 25 respirateurs pour des centres médicaux tertiaires, du matériel crucial pour de nombreux hôpitaux dans le besoin. Et la Composante médicale pourrait appuyer des points de pré-triage. D’ailleurs, quelques postes de secours sont prêts à partir dans les quatre heures.

Pour Ecolo et Groen, il devient nécessaire que le gouvernement saisisse cette opportunité et réaffirme ainsi le rôle sociétal de l’armée. "L’armée peut faire bien plus que ce qu’elle fait actuellement. Et je pense qu’elle ne demande que ça. Nos services d’aide sont sursollicités et tout soutien supplémentaire est donc le bienvenu. L’armée est disponible et formée pour des situations de crise comme celle que nous vivons. Dans le passé, certains ont pu se moquer du concept "d’aide à la nation" mais c’est ce dont nous avons besoin aujourd’hui. Profitons pleinement de l’expertise de l’armée pour combattre le coronavirus" , explique Julie Chanson, députée fédérale Ecolo/Groen.

De plus, de nombreux citoyens belges sont à l’étranger et ont des difficultés à rentrer au pays. "Si des compatriotes sont bloqués à l’étranger, nous devrions envisager d’utiliser les avions de la Défense pour les rapatrier. Cela pourrait se faire en coopération avec nos pays voisins afin de déployer les ressources le plus efficacement possible" , déclare Julie Chanson.