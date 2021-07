Depuis ce 14 juillet, la Défense est présente dans les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et Limbourg.pour apporter son soutien dans le cadre des inondations qui touchent le Sud du pays.

De nombreux camions UNIMOG (utilitaires tout-terrain) vont et viennent afin d’évacuer la population, d’amener les pompiers sur les lieux ainsi que d’apporter des matériaux tels que des sacs de sable, des lits de camp et des pompes sur les lieux.

En outre, plusieurs bateaux ( (5 à Liège, dont à Trooz) ont été déployés pour libérer les résidents de leurs difficultés et les ramener sur la terre ferme.

Des infrastructures de la Défense, entre autres Spa, ont été préparées pour recevoir les personnes et les laisser passer la nuit si nécessaire.

La Défense dispose également d'hélicoptères en attente. Dès que les conditions météorologiques leur permettront de voler en toute sécurité, ils seront déployés pour aider aux évacuations et avoir une vue d'ensemble de la zone.

La situation évolue heure par heure, de nombreux moyens humains et matériels restent en standby.

La Défense met naturellement tout en œuvre pour que le soutien puisse être déployé le plus rapidement possible.

Ce soutien à la population est l’une des missions de la Défense dans le cadre de l’Aide à la nation.

"Lorsque la demande de soutien est arrivée hier, nous n'avons pas hésité une seule seconde", a précisé Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense. " La Défense est toujours prête, en cas de crise, à soutenir les services d'urgence sur le terrain, en fonction des personnes et des ressources disponibles. Nos hommes et nos femmes font tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter le plus de soutien possible et évacuer les personnes se trouvant dans des situations difficiles. Je suis la situation de près et j'espère que nous pourrons mettre tout le monde en sécurité le plus rapidement possible. Merci à tous les militaires et autres services d'urgence pour leur travail dans ces conditions difficiles et dangereuses."