En 2008, l'armée belge a retiré du service 64 obusiers chenillés M-109A4BE américains d'un calibre de 155 mm qui étaient utilisés dans plusieurs bataillons d'artillerie entre-temps dissous. En 2015, au moins une partie d'entre eux ont été vendus à une société privée de Tisselt, Flanders Technical Supply (FTS), spécialisée dans l'achat de surplus militaires partout dans le monde, pour un montant de 1,75 million d'euros incluant des pièces de rechange. Le contrat ne prévoyait pas de condition de rachat par la Défense.

Récemment, les autorités ukrainiennes ont fait part à la Défense belge de leur intérêt pour ces engins, remis à neuf peu avant leur retrait du service, dans son combat contre l'armée russe. "Il y a eu une discussion mais, quand on a repris contact avec l'entreprise, elle les avait vendus. Nous n'avons pas à savoir à qui elle les a revendus, ni à combien", a expliqué Mme Dedonder en réponse à des questions de Georges Dallemagne (Les Engagés), Theo Francken (N-VA), Steven Creyelman (VB), Guillaume Defossé (Ecolo) et Kris Verduyckt (Vooruit).

Mais ces engins ont toutefois pris le chemin de l'Ukraine, à entendre la ministre qui dit ne pas connaître les détails de l'opération. Selon ses informations, la firme d'armement OIP, dont les systèmes de vision ont fait partie des livraisons de la Défense à l'armée ukrainienne ces dernières semaines, aurait été mandatée par FTS.

"Ce qui nous intéresse, c'est que les Ukrainiens puissent avoir ce matériel, c'est là l'essentiel", a ajouté Mme Dedonder.

La ministre s'est voulue discrète sur les livraisons belges de matériel militaire à l'Ukraine. Elle dit suivre en cela les conseils donnés au sein de l'OTAN afin de ne pas compromettre la sécurité des opérations et ne pas alimenter l'escalade dans le conflit. Le conseil des ministres a approuvé des achats urgents les 18 mars, 25 avril et 6 mai, a-t-elle rappelé. Selon les informations disponibles, il s'agit notamment d'armes de la FN, de matériel de vision et d'équipements de protection.

Dans l'opposition, le député Dallemagne a voulu savoir si d'autres instruments d'artillerie seraient fournis à l'Ukraine. Pour reconstituer une capacité d'artillerie à longue portée, le conseil des ministres a donné son aval à l'acquisition de neuf systèmes d'artillerie français à longue portée Caesar NG (CAmion Équipé d'un Système d'ARtillerie de Nouvelle Génération). Mais l'acquisition et la livraison de tels système aux forces ukrainiennes n'est pas "envisagée", selon la ministre.

La présence de ces obusiers dans les hangars d'une société privée a évité au gouvernement un débat interne sur la fourniture de matériel lourd à l'Ukraine. Aux yeux de Theo Francken (N-VA), la livraison de pièces d'artillerie lourde est toutefois une question qui se posera rapidement. "Que l'on aide, que l'on fasse quelque chose - et j'insiste sur des pièces d'artillerie lourdes - pour soutenir l'Ukraine. Les semaines à venir seront cruciales", a-t-il averti.

L'aide militaire à l'Ukraine est coordonnée à Stuttgart par une cellule pilotée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les requêtes ukrainiennes paraissent importantes. "Actuellement, la demande d'aide dépasse l'offre, de sorte que les doublons sont pratiquement inexistants", a indiqué Mme Dedonder.

Indépendamment de leur livraison à l'Ukraine, le cas des obusiers a éveillé l'intérêt de plusieurs députés qui s'interrogent notamment sur leur prix d'achat par la société privée, et qui pourrait être particulièrement bas. Le chiffre de 15.000 euros pièce a été cité dans la presse.